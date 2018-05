Irakees geklist voor overvallen op supermarkten dankzij nummerplaatherkenning ADN

28 mei 2018

19u53

Bron: Belga 0 De onderzoeksrechter in Veurne heeft een 24-jarige Iraakse asielzoeker aangehouden op verdenking van twee hold-ups en een inbraak. Dat meldt de politie van de zone Westkust. De man uit Middelkerke komt in aanmerking voor gewapende overvallen op supermarkten in Nieuwpoort en Oostduinkerke.

Op 14 mei was er een gewapende overval in de Proxy Delhaize in Nieuwpoort. Bij een hold-up in de Carrefour van Oostduinkerke ging de dader op 23 mei aan de haal met de inhoud van de kassa. De Irakees wordt ook verdacht van een woninginbraak in Nieuwpoort. Daar zou hij een tv-toestel buitgemaakt hebben.

De verdachte kwam in het vizier van de speurders dankzij camera's met nummerplaatherkenning. Uiteindelijk kon hij afgelopen nacht ingerekend worden. "Bovendien kon een nieuwe gewapende overval verijdeld worden, want de Irakees wilde vandaag toeslaan in de Lidl te Nieuwpoort", klinkt het in een persbericht van de politie. Een deel van de buit werd aangetroffen en zal teruggegeven worden aan de slachtoffers. De recherche onderzoekt of de man nog voor andere diefstallen in aanmerking komt.

De onderzoeksrechter in Veurne heeft de verdachte vandaag aangehouden. Vrijdag beslist de raadkamer of hij langer in de cel moet blijven.