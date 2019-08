Iraanse doctoraatsstudent van Universiteit Luik vrijgelaten in Iran tvc

06 augustus 2019

20u53

Bron: Belga 0 Hamid Babaei, een Iraanse doctoraatsstudent aan de Universiteit van Luik die sinds 2013 was opgesloten in zijn land, is vanavond vrijgelaten nadat hij zijn celstraf van zes jaar had uitgezeten. Dat kondigt de Franstalige mensenrechtenorganisatie Amnesty International Belgique Francophone aan.

🙌Hamid Babaei est libre!



6ans de trop en prison en #Iran pr avoir refusé d'espionner ses compatriotes



🙏Merci aux + 55 000 personnes qui ont agi pr lui

👊Restons mobilisés pr #SaveAhmadreza & les autres défenseurs injustement condamnés#FreeHamidhttps://t.co/nIRT1sDNG2 pic.twitter.com/4gE3b8Wcs3 Amnesty Belgique FR(@ amnestybe) link

Amnesty International hekelt nog steeds de veroordeling van de doctoraatsstudent. Babaei werd opgepakt in Teheran op 13 augustus 2013 en beschuldigd van "aantasting van de nationale veiligheid door de communicatie met vijandige staten". Op 21 december 2013 werd hij veroordeeld tot 6 jaar cel, nadat hij weigerde om in opdracht van de Iraanse inlichtingendiensten zijn Iraanse medestudenten in België te bespioneren.

"Hamid Babaei bracht zes jaar in de gevangenis door in omstandigheden die soms extreem moeilijk waren, die een impact hadden op zijn fysieke en mentale gezondheid. Hij had nooit een dag opgesloten mogen zijn", aldus Philippe Hensmans, directeur van de Franstalige afdeling van Amnesty in België.

De organisatie zegt nog "extreem ongerust" te zijn over de situatie van Ahmadreza Djalali. De Zweeds-Iraanse spoedarts en gastdocent van de VUB werd in 2017 ter dood veroordeeld voor spionage.