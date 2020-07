Iraanse diplomaat en Wilrijks koppel naar strafrechter verwezen wegens verijdelde aanslag 2018 mvdb Bron: Belga - VRT

15 juli 2020

17u04 2 De raadkamer in Antwerpen heeft vier personen naar de rechtbank verwezen die verdacht worden van een verijdelde aanslag in 2018. Dat bevestigt het federaal parket. De vier, waaronder een koppel uit Wilrijk en een Iraanse diplomaat, worden ervan verdacht een aanslag te hebben willen plegen op een massabijeenkomst van de Iraanse oppositiepartij MEK nabij Parijs.

500 gram springstof

De vier zitten vast sinds midden 2018. Nasimeh N. en Amir S., een Belgisch koppel van Iraanse origine uit het Antwerpse district Wilrijk, werden op 30 juni 2018 tegengehouden in het Brusselse Sint-Pieters-Woluwe met 500 gram springstof en een ontstekingsmechanisme in hun auto. De arrestatie gebeurde door een antiterreureenheid. De explosieven zaten verstopt in een toilettas.



De twee dertigers waren op weg naar een conferentie van de MEK in Villepinte, nabij Parijs. Op de meeting met 25.000 aanwezigen waren toenmalig VS-nationaal veiligheidsadviseur John Bolton, bekend als een havik inzake het Iraanse ayatollah-regime, en Donald Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giulani aanwezig. De MEK (Mojahedin-E Khalq, Iraanse Volksmoedjahedien) wil het bewind in Teheran omver werpen. De verzetsbeweging heeft in het verleden het omstreden Iraanse atoomprogramma aan het licht gebracht. De dertigers zouden als agenten van de Iraanse geheime dienst zijn geïnfiltreerd in de MEK.

De twee andere verdachten zijn Merhad A., die opgepakt werd in Frankrijk, en Assadollah A., een Iraans diplomaat bij de ambassade in Oostenrijk. Hij werd dezelfde dag in Duitsland aangehouden en uitgeleverd aan België. Hij zou de springstoffen hebben overhandigd aan het Wilrijks koppel op een terras in het Groothertogdom Luxemburg.

Mossad

De Belgische veiligheidsdiensten zouden volgens Israëlische media zijn getipt door de Israëlische buitenlandse geheime dienst Mossad, al is dat nooit bevestigd (en zal dat nooit bevestigd worden). Israël beschouwt Iran als aartsvijand. Het ayatollah-regime heeft meermaals verklaard de Israëlische staat “van de kaart te willen vegen.”

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif verklaarde eerder al dat de hele zaak een zogenoemde false flag-operatie betreft, 'opgezet spel’ door westerse inlichtingendiensten om Iran in diskrediet te brengen.

De Antwerpse raadkamer heeft de vier nu, na twee jaar in voorhechtenis, doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Het proces zou eind dit jaar van start gaan.

