Iraanse diplomaat aangehouden na verijdelde aanslag in Frankrijk sam

10 oktober 2018

19u42

Bron: belga 0 De Iraanse diplomaat die verdacht wordt van betrokkenheid bij de verijdelde aanslag op een bijeenkomst van de Iraanse oppositiepartij MEK, is door de onderzoeksrechter aangehouden.

De man, die een diplomatieke post betrok in Oostenrijk en door de Iraanse oppositie geïdentificeerd wordt als de 46-jarige Assadollah Assadi, is een van de vier verdachten die eind juni en begin juli werd opgepakt bij politieacties in Duitsland, Frankrijk en België. Alle vier bevinden ze zich nu in voorlopige hechtenis, op verdenking van poging tot terroristische moord en voorbereiding van een terroristisch misdrijf.

De vier zouden eind juni een aanslag hebben beraamd tegen een bijeenkomst van oppositiepartij MEK in Villepinte, in de buurt van Parijs. Op 30 juni, de dag van de conferentie, was een Belgisch stel van Iraanse afkomst opgepakt in het Brusselse. In hun auto werd ongeveer 500 gram van de springstof TATP aangetroffen.

Assadollah Assadi zou deel uitmaken van het Iraanse ministerie voor Inlichtingen en Veiligheid en zou als taak gehad hebben de oppositiegroepen in het buitenland in het oog te houden en te bestrijden. In hetzelfde onderzoek werd eerder al Merhad A., een 54-jarige man van Iraanse afkomst, door Frankrijk overgedragen aan het Belgische gerecht.