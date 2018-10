Iraanse diplomaat aan België overgeleverd na verijdelde aanslag TT

09 oktober 2018

19u06

Bron: Belga 0 De Iraanse diplomaat die ervan verdacht wordt dat hij betrokken was bij de verijdelde aanslag op een bijeenkomst van de Iraanse oppositiepartij MEK, is aan België overgeleverd. Dat meldt het federaal parket. De man die een diplomatieke post betrok in Oostenrijk en door de Iraanse oppositie geïdentificeerd wordt als de 46-jarige Assadollah Assadi, is één van de verdachten die eind juni en begin juli opgepakt werden in Duitsland, Frankrijk en België.

De verschillende verdachten zouden een aanslag gepland hebben op een MEK-bijeenkomst die op 30 juni in Parijs moest plaatsvinden. Assadollah Assadi, die verbonden was aan de ambassade in Wenen, zou deel uitmaken van het Iraanse ministerie voor Inlichtingen en Veiligheid en zou als taak gehad hebben de oppositiegroepen in het buitenland in het oog te houden en te bestrijden.

In maart 2017 zou hij aan een Iraans koppel dat in België woonde, gevraagd hebben om een aanslag met explosieven te plegen op de jaarlijkse bijeenkomst van de MEK in Villepinte, ten noorden van Parijs. In juni zou hij het koppel dan explosieven geleverd hebben in Luxemburg.

Het koppel zelf werd op 30 juni opgepakt en bleek toen in het bezit van 500 gram TATP, een artisanaal gemaakte en zeer instabiele springstof.