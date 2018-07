Iraans koppel uit Wilrijk opgepakt met materiaal voor bom: Belgisch gerecht verijdelt aanslag in Frankrijk PLA

02 juli 2018

13u12

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 0 Bij de antiterrorisme-actie van afgelopen zaterdag in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe is een Iraans koppel uit Wilrijk opgepakt dat een aanslag in Frankrijk zou hebben voorbereid. De vrouw legde inmiddels gedeeltelijke bekentenissen af en zou verklaard hebben dat hun doelwit een politieke bijeenkomst van een Iraanse oppositiepartij was.

Afgelopen zaterdag onderschepte de politie hun auto in de Brusselse wijk Stokkel. De ontmijningsdienst van het leger onderzocht de wagen en zou een ontstekingsmechanisme hebben aangetroffen. Er lagen geen explosieven in de wagen, maar in een tweede auto in Frankrijk werd naar verluidt TATP gevonden. In ons land waren in Brussel en Wilrijk nog verschillende huiszoekingen.

Het koppel is vanmorgen aangehouden door de onderzoeksrechter.