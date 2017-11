Iraakse vluchtelingen gooien kippenvlees uit koeltransport om aandacht chauffeur te trekken ADV

13u55

Bron: belga 20 BELGA Zeven vluchtelingen van Iraakse origine zijn afgelopen nacht door de politie van Veurne uit een koeltransport bevrijd. Dat meldt Frank Demeester van het parket West-Vlaanderen. Om de aandacht van de chauffeur te trekken, gooiden de slachtoffers kippenvlees op straat.

Wellicht werden de vluchtelingen in de buurt van de Franse grens in een koeltransport richting Verenigd Koninkrijk verstopt. Toen ze het na een tijdje koud kregen, sloegen ze een gat in een van de achterdeuren van het voertuig. Daarna gooiden ze om de aandacht van de chauffeur te trekken, verschillende dozen kippenvlees op de openbare weg. De chauffeur merkte het inderdaad op en verwittigde de politie van de zone Spoorkin.

De zeven Iraakse vluchtelingen, allen tussen 18 en 26 jaar oud, zijn ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. De volledige lading kippenvlees moest vernietigd worden.

Volgens procureur Frank Demeester is het incident geen alleenstaand geval. "De regio Veurne en de omgeving rond de snelwegparkings worden opnieuw vaker bezocht door smokkelaars en transmigranten die op deze manier naar het Verenigd Koninkrijk proberen te geraken. Ook in de dorpskernen rond de snelwegparkings worden meer transmigranten gezien."