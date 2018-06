Inzittende van rijdende bestelwagen schiet op appartementsgebouw in Wevelgem SVM

08 juni 2018

13u46

Bron: Belga 16 Vanuit een witte bestelwagen is gisteravond geschoten op een appartementsgebouw in Wevelgem. Niemand raakte gewond, maar van de daders is voorlopig geen spoor. Dat meldt het Kortrijkse parket.

De bewoners van de Koperdraadstraat in Wevelgem werden gisteravond opgeschrikt door enkele luide knallen. Vanuit een rijdende witte bestelwagen werden rond 19 uur enkele schoten gelost op het appartementsgebouw in de Koperdraadstraat nummer 8. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de daders konden wel ontkomen.

Het parket dacht eerst aan een afrekening in het milieu, maar niemand van de bewoners staat bekend bij de politie. Het is dus onduidelijk op wie de schutters het gemunt hadden. Het labo is ter plaatse en het parket bekijkt de camerabeelden om de daders te kunnen identificeren.