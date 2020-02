Inzet politie voor stakende cipiers kostte in 2018 en 2019 meer dan 3,5 miljoen euro HLA

07 februari 2020

12u42

Bron: Belga 8 De inzet van federale en lokale politieagenten bij stakingen van cipiers kostte de overheid in 2018 en 2019 in totaal meer dan 3,5 miljoen euro. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem op een schriftelijke vraag van Carina Van Cauter (Open Vld).

In 2018 werd in ons land 257 dagen gestaakt in een gevangenis. Om de veiligheid te verzekeren werden in totaal 1.116 federale politieagenten ingezet, net als 3.929 lokale politieagenten in het raam van het solidariteitsmechanisme HyCap tussen politiezones. De kost hiervan bedroeg respectievelijk 499.780,43 euro en 2,44 miljoen euro, of een totaal bedrag van 2,94 miljoen euro.

In 2019 bedroeg het aantal stakingsdagen in gevangenissen 64. Ter vervanging van de stakende cipiers werden hiertoe 295 federale en 746 lokale politieagenten ingezet. De kost hiervoor - er werd bij de berekening telkens uitgegaan van een gemiddelde inzet van 10 uur per persoon - bedroeg respectievelijk 131.115,23 en 461.266,52 euro, of 592.381,75 euro in totaal.

Ook dit jaar wordt gestaakt in verschillende gevangenissen. De actie is opnieuw gericht tegen de manier waarop minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een minimale dienstverlening bij stakingen wil invoeren in de gevangenissen. Die gaat volgens de bonden “lijnrecht in tegen het stakingsrecht”. Zij zijn van plan om elke vrijdag (in de praktijk vanaf donderdag 22 uur) het werk neer te leggen in alle gevangenissen in ons land.