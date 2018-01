Inzet F-16's tegen IS kostte België bijna 150 miljoen euro ep

29 januari 2018

11u47

Bron: Belga 0 De inzet van de Belgische F-16's tegen terreurgroep Islamitische Staat tussen oktober 2014 en eind 2017 heeft ons land 147,5 miljoen euro gekost. Dat heeft CD&V-Kamerlid Veli Yüksel vernomen van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).

De Belgische regering besliste eind 2014 gevechtsvliegtuigen in te zetten in de internationale coalitie tegen IS. De toestellen waren gestationeerd in Jordanië. In eerste instantie voerden ze enkel vluchten uit boven Irak. Sinds halfweg 2016 was dat ook het geval boven Syrië. Het Belgische leger werkte in een halfjaarlijkse beurtrol samen met onze noorderburen, al namen de Belgische piloten de tweede helft van vorig jaar ook de Nederlandse beurt voor hun rekening.

"Defensie evalueert de voorbije inzet van piloten als zeer effectief", stelt minister Vandeput. "Het feit dat België zonder voorbehoud en op korte termijn heeft ingestemd om de missie van onze F-16's met zes maanden te verlengen, heeft de internationale geloofwaardigheid van ons defensieapparaat versterkt en de prioriteit die ons land geeft aan de bestrijding van het internationaal terrorisme in de verf gezet bij onze bondgenoten".

Kamerlid Yüksel waarschuwt echter dat aan die langdurige inzet van vliegtuigen en mensen ook een kostenplaatje hangt. "In totaal bedraagt dat 147,5 miljoen euro. Een aanzienlijk bedrag", luidt het. Hij wijst erop dat het jaarlijks budget voor operaties 70 miljoen euro bedraagt. "Deze deelname was een prioriteit voor Defensie. Het is ook een bewijs dat we als land een betrouwbare partner zijn en blijven van de NAVO".