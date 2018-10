Inwoners uit Vlaams- en Waals-Brabant hebben de hoogste inkomens TTR

25 oktober 2018

13u05

Bron: Belga 0 Met gemiddelde inkomens van 20.939 en 20.485 euro per inwoner zijn Vlaams- en Waals-Brabant de rijkste provincies van België. Dat blijkt uit statistieken voor 2016 van de federale overheidsdienst Economie. Oost-Vlaanderen vervolledigt met gemiddeld 19.364 euro per inwoner de top drie.

De Belg had in 2016 een netto belastbaar inkomen van gemiddeld 17.824 euro, tegenover 17.698 euro in het inkomstenjaar 2015. De verschillen tussen de gewesten zijn echter hoog. Het gemiddelde inkomen van de Vlaming ligt met 19.102 zowat 7 procent boven het nationale gemiddelde. De inwoners van het Waalse en het Brusselse gewest moeten het met respectievelijk 16.787 euro (6 procent onder het nationale gemiddelde) en 13.980 euro (22 procent onder gemiddelde) met beduidend minder financiële middelen stellen.



Dat weerspiegelt zich ook bij de provincies. Slechts één Vlaamse provincie scoort onder het nationale gemiddelde - Limburg met gemiddeld 17.790 euro per inwoner - terwijl Waals-Brabant de enige Waalse provincie is boven het gemiddelde. De inwoners van Henegouwen verdienen met gemiddeld 15.550 euro het slechtste.

Gemeenten

Op het niveau van de gemeenten telt het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem sinds jaar en dag de rijkste inwoners en dat is ook nu niet anders. Met gemiddeld 28.348 euro verdienen zij 59 procent meer dan het nationale gemiddelde. Het Vlaams-Brabantse Keerbergen (26.526 per inwoner) en Waals-Brabantse Lasne (25.964) vervolledigen de top drie.



Het armste zijn de Brusselse gemeenten Sint-Joost-ten-Node, met gemiddeld 8.835 euro per inwoner, en Sint-Jans-Molenbeek, met 10.170 euro. Het Henegouwse Farciennes komt met 11.294 euro op de op twee na laatste plaats.

De cijfers van de FOD Economie zijn gebaseerd op het inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017). Het netto belastbare inkomen wordt berekend op basis van de aangiften in de personenbelasting en omvatten de belastbare inkomsten uit beroep, vervangingsinkomens, pensioenen, dividenden, het kadastraal inkomen en onderhoudsuitkeringen van alle inwoners.