Inwoners Genk bezorgd over geheimzinnig wit poeder dat uit de lucht valt 13u35

Bron: vtmnieuws.be

In Genk maken de bewoners zich zorgen over een geheimzinnig wit poeder op hun auto's. Vermoedelijk komt het uit de richting van het naburige industriegebied Genk-Zuid, waar de voormalige Ford-fabriek ligt. Het stadsbestuur is een onderzoek gestart.