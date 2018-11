Inwoner van Fleurus opgepakt voor oproepen tot opstand en blokkeren olieraffinaderijen via Facebook

21 november 2018

19u21

Bron: Belga

2

Een inwoner van Fleurus is in Charleroi opgepakt en voor de onderzoeksrechter gebracht, omdat hij op Facebook een oproep had geplaatst om samen te komen en de olieraffinaderijen van Feluy te blokkeren in het kader van het gele hesjes-protest. Dat is bij het parket vernomen.