Inval bij kippenbedrijf: gerecht vermoedt voedselfraude Redactie

14 mei 2018

07u32

Bron: belga 0 Bij Smits Pluimveeprodukten in Heist-op-den-Berg is afgelopen weekend een grootschalige inval gebeurd. Speurders van de federale gerechtelijke politie en van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) zochten naar bewijzen voor voedselfraude. De twee zaakvoerders - een koppel - zijn aangehouden, zo berichten de kranten van Mediahuis.

De speurders hebben aanwijzingen dat er geknoeid is met de labels van de houdbaarheids­data op het vlees. Naast die problemen met de traceerbaarheid van het vlees waren er ook vragen over de hygiëne en zou onderzocht worden of gewone kippen als biologische kippen verpakt en verkocht werden.

Opvallend: de vader van één van de zaakvoerders was in het verleden actief als veterinair keurder voor het FAVV.