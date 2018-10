Intussen al 98 everzwijnen besmet met Afrikaanse varkenspest TTR

18 oktober 2018

16u53

Bron: Belga 0 In ons land zijn nu al 98 everzwijnen aangetroffen die besmet zijn met de Afrikaanse varkenspest. Dat heeft Waals minister van Landbouw René Collin (cdH) vandaag gezegd in het Waals Parlement.

In totaal zijn 188 kadavers van everzwijnen geanalyseerd, waarvan 157 binnen de 63.000 hectare grote veiligheidsperimeter die in de provincie Luxemburg is ingesteld. De kadavers die buiten die zone werden aangetroffen, testten allemaal negatief.

De meeste besmette dieren werden aangetroffen in de dorpjes Buzenol (Etalle), Ethe (Virton) en in het militaire domein Lagland bij Aarlen.