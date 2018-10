Intussen al 28 everzwijnen besmet door Afrikaanse varkenspest AW

02 oktober 2018

13u37

Bron: Belga 3 Volgens een nieuwe balans zijn er intussen 28 everzwijnen besmet met de Afrikaanse varkenspest. Dat meldt Waals minister van Landbouw René Collin (cdH). Een vorige balans van enkele dagen geleden sprak nog van twintig besmettingen.

Sinds de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in de provincie Luxemburg midden september zijn er 74 everzwijnen getest. "We zetten het onderzoekswerk actief verder om zo de geïnfecteerde zone zo snel mogelijk af te bakenen", aldus minister Collin.



De Afrikaanse varkenspest is erg besmettelijk voor everzwijnen én varkens. Voor de mens vormt de ziekte geen gevaar, maar de export van het Belgisch varkensvlees komt door de uitbraak in het gedrang.