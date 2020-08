Exclusief voor abonnees

INTERVIEW. Viroloog Steven Van Gucht: "Voor terugkeer naar normaal leven moeten we nog enkele maanden geduld hebben"

Lieve Van Bastelaere

03 augustus 2020

15u56

0

Het coronavirus zal niet verdwijnen, maar deze ellende wel. Al zullen we voor een terugkeer naar een normaal leven nog enkele maanden geduld moeten oefenen. Dat zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht (44). Hij is net terug van een tiendaagse vakantie in Oostenrijk, waar er géén mondmaskerplicht is in de winkels en de horeca.