INTERVIEW. Viroloog Steven Van Gucht: “Voor terugkeer naar normaal leven moeten we nog enkele maanden geduld hebben”

Lieve Van Bastelaere

03 augustus 2020

44

Het coronavirus zal niet verdwijnen, maar deze ellende wel. Al zal het nog maanden duren voor we er vanaf zijn. Dat zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht (44). Hij is net terug van een tiendaagse vakantie in Oostenrijk, waar er géén mondmaskerplicht is in de winkels en de horeca.