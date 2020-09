Exclusief voor abonnees

INTERVIEW. Viroloog Emmanuel André: “Nu zien we de gevolgen van oproepen tot laisser-faire”

Yannick Verberckmoes

16 september 2020

Bron: De Morgen

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is de kaap van de duizend per dag voorbij. Hoog tijd voor actie, vindt ook microbioloog Emmanuel André (KU Leuven). “Maar bij nieuwe maatregelen moeten we heel duidelijk zijn over het doel en hoelang ze gelden”, vertelt hij in een interview met De Morgen.