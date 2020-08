Exclusief voor abonnees

INTERVIEW. Psychiaters Dirk De Wachter en Ann Dierick: “De weerbots komt er, eens de adrenaline zakt”





DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG IS LEVENSBELANGRIJK, WETEN DIRK DE WACHTER & ANN DIERICK

Nadine Van Der Linden

05 augustus 2020

05u00

0

Ook de geestelijke gezondheidszorg wordt getroffen door corona. Psychiaters deden tijdens de lockdown de deur op slot, ziekenhuisafdelingen gingen toe, patiënten stonden in de kou. Niet voor herhaling vatbaar, klinkt het bij Ann Dierick, die in Leuven samenwerkt met Dirk De Wachter en een rondvraag deed over de effecten van deze rare tijden. De resultaten zijn nuttig voor iedereen: "We leven nu op adrenaline. Maar de weerbots komt."