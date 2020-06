INTERVIEW. Minister Lydia Peeters na een dag vol turbulentie: “Misschien was ik beter niet op dat vliegtuig gestapt, maar het was een demovlucht, hé”

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) kreeg vandaag de wind van voren. Dinsdag vloog ze van Brussel naar Antwerpen , om de heropstart van de regionale luchthavens te promoten, maar dat vonden velen een verkeerd signaal. “Misschien was ik beter niet op dat vliegtuig gestapt, maar het was een demovlucht, hé. We zijn niet naar Ibiza gevlogen.”