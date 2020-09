Exclusief voor abonnees

INTERVIEW. Mediaminister Dalle in de bres voor slachtoffers: “Dit kan u of mij morgen ook overkomen”

Cédric Maes

11 september 2020

04u40

2

Hij kreeg de omstreden blootfoto's zelf niet doorgestuurd en hij wíl ze, in tegenstelling tot half Vlaanderen, ook niet krijgen. Meer nog: Vlaams minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle (CD&V) roept iedereen op te stoppen met het verspreiden van de omstreden beelden van Stan Van Samang en twee andere BV's. "Het is strafbaar én vreselijk voor die mannen", zegt hij aan onze krant. "We moeten het maatschappelijk debat over dit soort zaken durven te voeren, want dit zal nog gebeuren."