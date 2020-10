Exclusief voor abonnees

INTERVIEW. Marc Van Ranst: “Voor het eerst sinds lang ben ik terug hoopvol”

Sven Spoormakers

06 oktober 2020

20u22

0

“In vredestijd is het geen probleem dat nieuwe ministers zich warmlopen, maar dat konden we ons nu niet permitteren. We moesten dringend in verstrengingsmodus”, zegt viroloog Marc Van Ranst. Want de cijfers - meer besmettingen, meer mensen in het ziekenhuis, meer doden - liegen er niet om: het gaat niet goed met de strijd tegen corona. “Maar voor het eerst sinds héél lang ben ik terug hoopvol.”