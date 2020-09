INTERVIEW. Marc Van Ranst: “Het is niet omdat we het beu zijn, dat plots alles kan”

Bezoek verbieden in de woonzorgcentra gaan we nooit meer doen. Mondkapjesplicht moet echt beperkt worden tot waar het niet anders kan. En die drukke scènes op de Peyresourde, ach. De afgelopen dagen leek viroloog Marc Van Ranst opvallend mild geworden. Een gevolg van de soms harde kritiek die hij te verduren kreeg? Moe na zes maanden in de frontlijn? Of is hij het gewoonweg beu, zoals wij allemaal een beetje? Niets van dit alles. “La politique, c’est l’art du possible. Men moet pragmatisch zijn in de dingen.”