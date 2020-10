Exclusief voor abonnees INTERVIEW. Huisarts Dirk Devroey luidt alarmbel over stijgende coronacijfers: “Reguliere zorg staat onder druk” Bieke Cornillie

03 oktober 2020

18u31 0 Huisarts en professor Dirk Devroey trekt aan de alarmbel. Het aantal bedden dat op intensieve zorgen wordt ingenomen door coronapatiënten is op een week tijd met de helft toegenomen. Als ze straks plots verdubbelen, is het te laat. Het is hoog tijd om alles in z’n werk te stellen om de stijgende cijfers af te remmen. “De reguliere zorg komt in het gedrang en dat moeten we absoluut vermijden,” zegt hij.

Tijdens de eerste golf deed hij het nog, mensen zonder mondmasker aanspreken op de metro. Hij is er mee gestopt. Het slorpt te veel energie. “Op de duur kom je na elke bus- en tramrit uitgeput en gefrustreerd thuis.” Energie die huisarts en professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB) liever in zijn praktijk stopt. Want daar is het pompen of verzuipen, nu de coronacijfers opnieuw dag na dag stijgen. Devroey trekt dit weekend opnieuw aan de alarmbel. “Waar wachten we nog op voor maatregelen? Gisteren 3175 positieve testen, eergisteren 2607. Weekcijfers stijgen 27e dag op rij. Elke dag 8 overlijdens en 68 opnames. Er liggen nu 789 mensen met COVID in ziekenhuis en 163 op intensieve zorgen. Reguliere zorg komt in gedrang”, tweette hij.

Is er paniek, dokter Devroey?

