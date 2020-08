Exclusief voor abonnees

INTERVIEW. Hoofd Antwerpse spoedafdeling: “Eerste golf was explosief, tweede kan vele keren groter zijn”

VOORZITTER BELGISCHE VERENIGING VOOR SPOEDARTSEN WAARSCHUWT

Erwin Verhoeven

03 augustus 2020

05u00

28

"Zeggen dat de tweede golf trager op gang lijkt te komen dan de eerste is jezelf blij maken met een dode mus. Het virus heeft zich breder in de samenleving verspreid. Daarom is het zo belangrijk dat de maatregelen nageleefd worden. Anders staat er ons een drama te wachten dat de eerste golf vele malen zal overstijgen." Gesprek met Jan Stroobants (58), hoofd van de spoedafdeling van ZNA Middelheim Antwerpen en voorzitter van de Belgische Vereniging voor Spoedartsen.