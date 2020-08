Exclusief voor abonnees INTERVIEW. “Het uitgaansleven ligt plat, terwijl de coke blijft binnenkomen”: expert over opflakkering in Antwerps drugsgeweld Yannick Verberckmoes

26 augustus 2020

09u19

Bron: De Morgen 8 Toen enkele jaren geleden een granaat ontplofte in zijn straat, besloot de Nederlandse antropoloog Teun Voeten het Antwerpse drugsmilieu te gaan bestuderen. Nu gaan de geweren en granaten weer af. Op enkele straten van zijn deur.

“Er is stress in het milieu”, zegt Voeten aan ‘De Morgen’. “Door corona is de markt ingrijpend aan het veranderen. Er komt nog wel veel cocaïne binnen langs de haven, maar er is veel minder vraag, omdat het uitgaansleven platligt. Als je om halftwaalf thuis moet zijn zoals tijdens de avondklok, heb je geen zin in een cokefeestje. Een aantal maanden geleden deden dealers nog aanbiedingen van drie pakjes cocaïne kopen en één gratis. Nu gaat het al naar twee kopen en twee gratis, zo hoor ik van mijn bronnen.”

Zelf heeft hij er gewoon doorgeslapen, zegt Voeten, maar de aanslagen hebben de buurt in Deurne toch behoorlijk opgeschrikt. Volgens een getuige gooide een fietser zondagnacht een granaat tegen een voormalige apotheek, die op het voetpad ontplofte. De nacht erop knalde een onbekende zware gaten in de gevel ernaast.

“Wanneer er een granaat ontploft, maakt iedereen zich een paar dagen druk en dan zijn ze het weer vergeten”, zegt Voeten. “Ik denk dat ik hetzelfde gevoel heb als velen hier: ‘Ik heb niets met die business te maken, dus zullen ze mijn huis wel niet beschieten.’”

Het geweld volgt op enkele grote cocaïnevangsten en arrestaties vorige week. Kan daar de oorzaak liggen?

