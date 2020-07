Exclusief voor abonnees

INTERVIEW. Erika Vlieghe: “Ik ben een wetenschapper die de dingen graag benoemt”



Joël De Ceulaer

25 juli 2020

06u57

6

“Ik ben niet het schaamlapje voor de politiek”, zegt Erika Vlieghe, die na de recente communicatie van minister-president Jan Jambon niet uitsluit dat ze ontslag neemt als voorzitter van het exitcomité. Maar ze blijft strijden tegen het virus. “De boodschap is: zie zo weinig mogelijk mensen.” In een groot interview met De Morgen vertelt Vlieghe over de dramatische toestand waarin ons land zich momenteel bevindt: “De toestand is zeer ernstig.”