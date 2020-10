Exclusief voor abonnees INTERVIEW. Egbert Lachaert: “De Wever maakte een historische blunder” Jeroen Van Horenbeek Roel Wauters

04 oktober 2020

07u00

Bron: De Morgen 3 Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert denkt dat Vivaldi een succes wordt. Hij begint aan het avontuur zonder heimwee naar N-VA. “De Wever maakte een historische blunder”, blikt hij terug in een gesprek met De Morgen.

Na bijna 500 dagen politieke crisis heeft ons land eindelijk een regering. Niet paars-geel, maar Vivaldi. Een nieuw verhaal, vindt de ene. Een allegaartje van losers, oordeelt de andere.

“Onze leden zijn bijzonder enthousiast, om niet te zeggen euforisch over het resultaat van de onderhandelingen”, vertelt Egbert Lachaert. “De inhoud van Vivaldi is zeker verdedigbaar, en de premier leveren is de kers op de taart. Alexander De Croo gaat het geweldig doen.”

Wanneer wist u: de Zestien is binnen?

Lachaert: “Een dag eerder dan Alexander (lacht). Paul Magnette vroeg mij op dinsdag om even buiten te gaan wandelen – iets wat onze gewoonte was – en toen zei hij mij: ‘Ik ga het niet doen.’ Hij wilde voorzitter blijven en een aantal nieuwe gezichten lanceren.”

U heeft De Croo niets verteld?

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen