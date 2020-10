Exclusief voor abonnees

INTERVIEW. De Croo over vermijden nieuwe lockdown: “Welke zekerheid heb je nog in een wereld als vandaag?”

Astrid Roelandt

10 oktober 2020

03u00

14

Iets meer dan een week is Alexander De Croo (44) al premier, maar veel tijd om daarover na te denken heeft hij nog niet gehad. “Maar in tegenstelling tot wat ongeveer half België dacht, moest ik niet per se premier worden. Zo heb ik nooit geredeneerd.”