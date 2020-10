Exclusief voor abonnees

INTERVIEW. Conner Rousseau voor velen dé grote winnaar van Vivaldi: “Ik ben niet euforisch: de politiek komt niét goed uit die 500 dagen”

Sven Spoormakers

03 oktober 2020

02u19

0

"Had Alexander De Croo geweten dat ik Frank Vandenbroucke op Volksgezondheid wou, ik had het nooit gekregen. Frank is zó sterk: hij gaat heel zwaar wegen in de regering." Conner Rousseau, Instagram-influencer en partijvoorzitter, is er gerust op: 'zijn' sp.a heeft gouden zaken gedaan in de vorming van Vivaldi. Maar: "We moeten nu een énorme berg over, om het vertrouwen in de politiek te herstellen."