INTERVIEW. Burgemeester Daphné Dumery is er niet gerust in: "Extreemrechtse groepen roepen op om 'boel in Blankenberge te komen opkuisen‘”

Een week na de knokpartij: burgemeester Daphné Dumery van Blankenberge is er nog steeds niet goed van

Dietert Bernaers

14 augustus 2020

05u00

We zijn bijna een week na de knokpartij op het strand van Blankenberge en burgemeester Daphné Dumery (N-VA) is er nog altijd niet goed van. “We hadden deze week beduidend minder toeristen”, zegt ze. “Weggebleven uit schrik, allicht. Ons imago is besmeurd en het zal nog even duren voor dat weer in orde is.”