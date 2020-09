Exclusief voor abonnees

INTERVIEW. Biostatisticus Geert Molenberghs: "Als we wachten tot ook het dodental stijgt, rest ons nog één weg: lockdown 2.0"

Erwin Verhoeven

24 september 2020

Meer nauwe contacten. Minder mondmaskers buiten. Weer recepties en feesten met geen limiet op het aantal aanwezigen. Weer winkelen met het hele gezin. En kortere quarantaine. Terwijl het dashboard met de cijfers zorgen baart, had de Veiligheidsraad alleen maar versoepelingen in petto. Biostatisticus Geert Molenberghs houdt zijn hart vast: "Ik zie dat Madrid deels in lockdown is. Ik zie dat Israël in lockdown is. Ik zie dat Frankrijk het overweegt. Zo ver weg is dat allemaal niet."