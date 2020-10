Interparlementaire commissie moet zorgen rond federaal regeerakkoord wegnemen: “Vlaamse en federale regering hebben elkaar nodig” HAA

02 oktober 2020

14u30

Bron: Belga 0 Politiek Vlaanderen wil een interparlementaire commissie oprichten, om de bezorgdheden rond het federaal regeerakkoord weg te nemen. Dat meldt Robrecht Bothuyne (CD&V), voorzitter van de commissie Economie in het Vlaams Parlement.

Axel Ronse, Vlaams Parlementslid voor N-VA, vroeg gisteren een hoorzitting over het federaal regeerakkoord. Het Vlaams regeerakkoord, geschreven door N-VA, CD&V en Open Vld, telt immers verschillende verwijzingen naar toekomstig federaal beleid.



Omdat N-VA geen deel uitmaakt van de nieuwe federale regering, maakt de partij zich zorgen. "Onze Vlaamse ambities rond het optrekken van de werkzaamheidsgraad dreigen een 'tijger zonder tanden' te worden nu federaal weigert de lasten op arbeid, pensioenen, ziekteverzekering, en de werkloosheidsuitkeringen te hervormen", aldus Ronse.

"Met het nieuwe federaal regeerakkoord is commotie ontstaan over de complementariteit van het federale en het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid", reageert Robrecht Bothuyne vandaag.



"Het is cruciaal dat de deelstaten en de federale regering gaan samenwerken. Of het nu gaat over mensen langer aan de slag houden, werken lonender maken, langdurig zieken herintegreren op de arbeidsmarkt of leefloners begeleiden naar werk. De Vlaamse en de federale regering hebben elkaar nodig. Bovendien is het ook de bedoeling om meer Brusselse en Waalse werkzoekenden naar Vlaamse knelpuntjobs toe te leiden.”

Deelstaten

In het federaal regeerakkoord wordt ook tientallen keren verwezen naar noodzakelijk overleg met de deelstaten. Bothuyne stelt nu voor om dit overleg ook op parlementair niveau te organiseren. Naar analogie met de interparlementaire commissie rond het klimaatbeleid, wil Vlaanderen een gelijkaardige commissie rond het arbeidsmarktbeleid oprichten. Het voorstel werd unaniem aanvaard door de commissie Economie.

Sociale zekerheid

Ook Open Vld vindt de commissie een goede zaak, om de samenwerking te bevorderen. "Beide regeerakkoorden bevatten dezelfde ambitie om naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent te gaan en zetten in op dezelfde hefbomen om dit te verwezenlijken", zegt parlementslid Tom Ongena van Open Vld. "Er is ook de sterke wil tot samenwerking tussen de deelstaten en het federale niveau om samen meer mensen aan het werk te krijgen om zo het behoud van onze sociale zekerheid te garanderen."

De komende weken zullen de andere parlementen aangeschreven worden. De bedoeling moet zijn om nog dit jaar een eerste bijeenkomst te organiseren.