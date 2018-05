Internering gevraagd voor vrouw die echtgenoot neerstak met schaar TTR

29 mei 2018

15u49

Bron: Belga 1 Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge vraagt de internering van een 54-jarige vrouw uit Oostende op verdenking van moordpoging op haar partner. De behandeling van de zaak werd op vraag van de verdediging uitgesteld naar vrijdag 1 juni. Opvallend genoeg werd Caroline C. in 1994 door het West-Vlaamse hof van assisen al tot 15 jaar dwangarbeid veroordeeld voor de moord op een vriendin.

Op 16 juni 1992 trok Caroline C. naar de woning van Marie Gobiet (41) in Moeskroen. Daar goot ze eerst een bijtend product in het gezicht van haar ex-collega. Toen Gobiet op de vlucht sloeg, bracht C. haar met messteken in de rug en in de borst om het leven.

De zaak kwam in juni 1994 in Brugge voor het hof van assisen, omdat de beschuldigde koos om in het Nederlands berecht te worden. Op het proces legde ze uit dat de liefde voor haar vriendin was omgeslagen in haat. Het slachtoffer had immers aangekondigd dat ze met een vriendje naar Marseille wilde verhuizen.

De politie van Oostende werd op 7 september 2017 opgeroepen voor een steekpartij in een woning in de Edmond Laponstraat. Caroline C. had haar vriend met een schaar twaalf steken toegebracht. De betrokkenen verklaarden dat het slachtoffer aan een ernstige psychische aandoening leed en zelf uit het leven wilde stappen. Sinds de feiten zit Caroline C. terug in de gevangenis op verdenking van moordpoging.

De gerechtspsychiater is van oordeel dat de verdachte ontoerekeningsvatbaar is. Het parket vraagt daarom om haar internering, maar de verdediging zal zich daar niet bij neerleggen. Vrijdag buigt de Brugse raadkamer zich over de kwestie.