Interne strubbelingen bij Gentse Open Vld houden aan: “Judas De Clercq heeft zijn woord gebroken” Kevin Lau

26 december 2018

20u09

Bron: VRT NWS 0 “Judas De Clercq heeft zijn woord gebroken.” Het blijft donderen binnen de Gentse tak van Open Vld. Een aantal prominente leden gaat een klacht indienen bij de partijtop. Zij verenigden zich omdat Christophe Peeters niet opnieuw schepen mag worden in Gent. “We doven het vuur niet voor de eer van Christophe Peeters wordt hersteld.” Dat schrijft VRT NWS.

Begin deze week tekenden alle nog levende oud-schepenen en OCMW-voorzitters van Open Vld Gent - behalve Fientje Moerman - een gezamenlijke brief aan partijvoorzitter Gwendolyn Rutten én Gents burgemeester Mathias De Clercq. Voorlopig zonder resultaat.



“Rutten probeert de hele week om dit probleem op te lossen. Maar omdat Mathias De Clercq het been stijf houdt, is het duidelijk dat zij het niet kan doorbreken”, zegt Erwin Devriendt, OCMW-voorzitter in Gent. “Het nationaal bestuur is bijzonder geschrokken en steunt onze brief.”

Rechtvaardigheid in de partij

Devriendt zegt niet alleen te staan en voegt toe dat er steeds meer steunbetuigingen binnenkomen voor zijn actie. “We willen dat de schande wordt weggewerkt. We gaan het vuur niet doven voor de eer van Christophe Peeters wordt hersteld.”



Devriendt dreigt ermee om zich af te scheuren van de partij als het Gentse partijbestuur niet snel de knoop doorhakt. “Als er geen signaal komt vanuit Open Vld Gent, dan is het logisch dat een grote groep deze partij zal verlaten.”

‘Peeters zit in zak en as, hij is hier het slachtoffer’ Erwin Devriendt, OCMW-voorzitter Gent

Een deel van de Gentse liberalen gaat een klacht indienen bij de statutaire commissie zodat ze de beslissing van het Gentse partijbestuur kan aanvechten. Zo zal moeten blijken of de aanstelling van Souguir correct is verlopen. “Dat we een klacht gaan indienen, staat zo goed als vast”, zegt Devriendt. “Peeters is om persoonlijke redenen aan de kant geschoven. Hij zit in zak en as, hij is hier het slachtoffer. We proberen rechtvaardigheid weer in de partij te brengen.”

