Interne kritiek bij cdH op uitspraak Lutgen over fusie Brusselse gemeenten bvb

20 januari 2019

13u05

Bron: Belga 0 Dat ontslagnemend cdH-voorzitter Benoît Lutgen zich voor een fusie van de Brusselse gemeenten en politiezones heeft uitgesproken, valt niet in goede aarde bij zijn partijgenoot en burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe, Benoît Cerexhe . Het zou een "ernstige vergissing" zijn, vindt hij, omdat de gemeente de instelling is die het dichtst bij de burger staat.

Lutgen sprak zich in een gesprek met De Standaard uit voor een fusie van de Brusselse gemeenten en politiezones. "Brussel? Fuseren. Zowel de politiezones als de gemeenten", klonk het. Lutgen pleit ook voor één enkele burgemeester: "Mobiliteit, fiscaliteit: dat moet allemaal naar één overkoepelende burgemeester. De fiscaliteit moet je ook gelijk trekken. Nu worden de arme gemeenten doodgeknepen".

Volgens Cerexhe gaat Lutgen met die opvatting in tegen het partijstandpunt. Bovendien tonen de voorbeelden van Parijs en Antwerpen dat een fusie geen wondermiddel is, stelt hij. "De centrale vraag die we ons moeten stellen, is welk niveau het meest geschikt is om elke bevoegdheid te beheren, volgens het subsidiariteitsbeginsel", aldus Cerexhe. De gemeenten zijn dan een "erg concreet en pragmatisch" beleidsniveau waar burgers dicht bij staan.