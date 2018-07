Interne controle werkt verlammend: agenten bang de straat op Andreas De Prycker en Ken Standaert

13 juli 2018

05u00 2 Sommige agenten zijn zo bang voor klachten en eventuele sancties dat ze amper nog op straat durven te komen. Dat blijkt uit een audit van de Leuvense politie die uw krant kon inkijken. "Ook elders in het land vertrekken politiemensen met de daver op het lijf op interventie. Ze worden nu eenmaal overmatig gecontroleerd."

"De manier waarop de dienst Interne Controle klachten onderzoekt, werkt intimiderend en bedreigend. Hierdoor ontstaat een angstcultuur", zo staat in het rapport dat de lokale politie van Leuven bestelde bij een externe firma. Verscheidene agenten bevestigen. "Geen enkele fout wordt geduld. Zelfs als je tegen het kleinste regeltje zondigt, word je bestraft. Eigenlijk blijf je als Leuvense flik beter gewoon zitten als er een oproep binnenloopt."

De korpsleiding zegt op de hoogte te zijn van de "problematiek". "We werken aan maatregelen. Maar uitleg vragen over wat er mogelijk fout is gegaan, is nu eenmaal nodig om medewerkers te coachen en te ondersteunen."

"Verlammingsverschijnselen"

Volgens politiechef Nicholas Paelinck, die de lokale korpsen vertegenwoordigt, zijn de "verlammingsverschijnselen" geen louter Leuvens fenomeen. "In andere zones gaat het er net zo aan toe, want de politie wordt overal overmatig gecontroleerd door allerlei instanties én door de burger, die voor het minste met een klacht dreigt. Politiemensen die worden genoemd, worden urenlang verhoord, alsof ze staatsvijand nummer één zijn. Je zou voor minder met de daver op het lijf op ronde vertrekken." Paelinck ziet heil in één overkoepelend klachtenorgaan. "Want nu zit je met het intern toezicht, het Comité P, de Algemene Inspectie, de onderzoeksrechter enzovoort."

