Interne bevraging bij CD&V toont partij in diepe crisis ttr

17 augustus 2019

06u34

Bron: belga 10 binnenland De "twaalf apostelen", de werkgroep die CD&V moet doorlichten, komen allerminst tot een flatterend beeld. Dat blijkt uit voor­lopige documenten die De Standaard kon inkijken.

De werkgroep bevroeg partijtoppers, parlementsleden, burgemeesters en militanten. De kritiek die uit die eerste ruwe verzameling van reacties en aanbevelingen spreekt, is niet mals. Van de partijtop worden enkel campagneboegbeeld Hilde Crevits en voorzitter Wouter Beke wat gespaard. Anderen als Joke Schauvliege, Kris Peeters en Pieter De Crem zijn "te weinig begeesterend" en te vaak "een mismatch" in hun rol in de regering. Ook de manier waarop de partij de lijstvorming heeft aangepakt, staat onder vuur. Niet transparant genoeg, te weinig vernieuwend, klinkt het.

De parlementsleden waren dan weer "onvoldoende zichtbaar" tijdens de campagne. Terwijl sommigen hun dossiers goed beheersten, staken anderen nauwelijks een vinger uit. Op hun beurt klagen de parlementsleden over "een gebrek aan respect".

Ook het partijhoofdkwartier kreeg een veeg uit de pan. De besluitvorming gebeurt in achterkamers en er is sprake van een "vrijblijvende werksfeer van 10 tot 16 uur", klinkt het.

Het definitieve rapport wordt midden september verwacht.