Internationale Dag van het Bier: welk bier past bij mijn favoriete Belgische klassieker? MDG

07 augustus 2020

08u00 4 Vandaag is het Internationale Dag van het Bier, een hoogdag voor bierliefhebbers. En zo zijn er veel in België. Met meer dan 1.100 soorten bier uit maar liefst 146 brouwerijen mag België zich terecht een bierland noemen. Heel wat Belgische bierliefhebbers verenigen zich dan in groepen op Facebook om nieuwe ontdekkingen, inzichten en ervaringen uit te wisselen. Hieronder delen ze enkele Belgische klassiekers die perfect samengaan met een lekker biertje.

Al meer dan 7.000 Belgische bierliefhebbers kwamen samen in de groep “Straffe Streekbieren”. Daardoor weten ze als geen ander hoe, waar en wanneer je welke biersoort best drinkt. Op deze dag delen bierkenners Bruno Loockx van de groep “Straffe Streekbieren” en Erwin Plancke van de Gentse Biervereniging welke bieren het best passen bij onze Belgische klassiekers. Zo wordt de staycation mogelijk nog net iets gezelliger.

Stoofvlees met frietjes

Jeroen Meus wist het enkele jaren geleden al: stoofvlees met frietjes is onlosmakelijk verbonden met ons land. Belgen kunnen als geen ander dit klassieke gerecht klaarmaken. Bij het bereiden komt er uiteraard al bruin bier aan te pas, maar volgens de bierkenners maakt een apart geserveerd fris, bruin bier het gerecht helemaal af. Erwin raadt specifiek aan om er een Oude Ichtegemse Grand Cru van Brouwerij Strubbe (Oud Bruin) bij te drinken. “Het gerecht heeft immers genoeg body om op te kunnen tegen het ietwat zure bier.”

Witloof in hespenrolletjes met kaassaus

Mogelijk wat zwaar voor de zomerdagen, maar witloof en hespenrolletjes met kaassaus en puree is en blijft een Belgische topper. De bierkenners raden hierbij blonde bieren aan. “Geen bier dat beter bij dit gerecht past dan Wit Goud Witloofbier uit de kleine brouwerij Hof ten Dormael, meent Bruno, daarin gesteund door veel mensen uit zijn facebookgroep.

“Dit streekbier is gebrouwen op basis van witloof, uniek in de wereld. Chicorei (witloofwortel) vervangt zelfs een deel van de hop, waardoor het een zacht bittere witloofsmaak heeft die echter niet te lang blijft hangen.”

Waterzooi van vis

Voor waterzooi van vis vallen de bierkenners terug op IPA’s omwille van hun frisse, fruitige smaak. De Gentse Biervereniging de hoppige blonde IPA van L’Arogante naar voren. “De citrussmaken in het bier werken goed samen met de vis, en het bittere zorgt voor een frisse toets waardoor het gerecht opleeft”, klinkt het bij Erwin.

Mosselen

Wanneer we deze zomer opnieuw mosselen op het menu krijgen, stellen de bierexperten een frisse pint als goede dorstlesser voor. Bruno gaat voor de Saison Dupont: “Oorspronkelijk brouwde men de Saison in de winter als dorstlesser voor seizoensarbeiders op de Waalse hoeves in de zomer. Citrus aroma’s nemen in deze Saison de overhand. De droge afdronk, met citrusfruit toetsen, past perfect in het plaatje van een dorstlesser.”

Vol-au-vent

Ook het alombekende koninginnenhapje met frietjes en sla staat op het menu van menig brasserie in België. Volgens de Gentse Biervereniging past een Pils 13 (pilsner) er het best bij.

“Pils 13 is een bittere volle pils, die op kan tegen de vettigheid van zowel de romige saus als de frietjes met mayonaise”, aldus Erwin. Onder de 7.000 leden van de Straffe Streekbieren-groep is de Gouden Carolus Tripel van Brouwerij Het Anker dan weer eerder een favoriet voor dit gerecht. “Fruitige aroma’s prikkelen meteen je neus terwijl de bitterheid wat langer bijblijft in de afdronk. Perfect om de volle romige smaak van de vol-au-vent aan te vullen”, weet Bruno.

Tomate Crevette

Zon, zee, een portie grijze garnalen en een frisse Rodenbach. Het klinkt meteen zeer zomers. “Weinig andere bieren passen zo schitterend bij dit eenvoudig gerecht als een Rodenbach”, stelt Bruno. “Het typerend zurig-fruitig karakter ontstaat in de eerste plaats door de gemengde gisting, een samenspel van bovengisting en melkzuurgisting. In de tweede plaats is er de rijping in grote eikenhouten vaten, foeders genaamd.” Ideaal voor wie zijn zomer spendeert bij de garnaalvissers in Oostduinkerke.

Chocomousse

Maar ook wie liever geregeld aan de desserttafel aanschuift, moet daar geen biertje voor laten. De leden van de Straffe Streekbieren-groep smullen even hard van de beperkt verkrijgbare Westvleteren 12 als van de typisch Belgische chocomousse. “Donker fruit, rozijnen en karamel bepalen de geur. Lichte bitterheid proef je op de tong. De combinatie van aroma en smaak laten je koffie, chocolade en karamel herkennen. Verbaast het je dan dat dit gerstenat prima aansluit bij een mousse van chocolade?”, knipoogt Bruno.

Wie nog niet goed wist hoe hij in deze coronatijd zijn vakantie in eigen land moest invullen, kan zich misschien eens aan een culinaire uitstap wagen naar de lokale brouwerijen Erwin Plancke van de Gentse Biervereniging

Steun lokale handelaars

De bierexperten hopen de Belgen op deze dag in deze coronatijden alvast te inspireren. “Wie nog niet goed wist hoe hij in deze coronatijd zijn vakantie in eigen land moest invullen, kan zich misschien eens aan een culinaire uitstap wagen naar de lokale brouwerijen”, stelt Erwin voor. “Zo steun je meteen ook de lokale handelaars die al dat lekker gerstenat blijven produceren en serveren in deze moeilijke tijden.”