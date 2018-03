Internationale actie tegen drugshandel: bijna 10 procent in bezit van drugs KVE

26 maart 2018

18u05

Bron: Belga 0 Bij een internationale politie-actie de voorbije dagen tegen drugshandel en -toerisme bleek dat bijna tien procent van de gecontroleerden in het bezit waren van drugs. Dat heeft de federale politie vandaag bekendgemaakt. Ook post werd gecontroleerd.

De actie - Etoile - vond plaats van donderdag 22 maart tot zondag 25 maart. Politie- en douanediensten uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk namen deel. De controles gebeurden op de verkeersassen Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen-Parijs en Maastricht-Luik-Luxemburg-Metz, zowel langs de autosnelweg en provinciale wegen, maar ook op treinen en bussen en in drugspanden.

Voor België werden in totaal 1.490 personen, 1.514 voertuigen en achttien treinen gecontroleerd. Daarbij bleek dat 139 mensen in het bezit van drugs waren, waarvan acht onder invloed. Er werden 28 mensen gerechtelijk aangehouden en elf voertuigen in beslag genomen.

Er werd voornamelijk marihuana (2,7 kilogram) aangetroffen, maar ook onder meer heroïne (meer dan 500 gram) en cocaïne (130 gram). Zo werd in Antwerpen bij een Fransman 2 kilogram cannabis gevonden. De politie van Aarlen ontdekte in Martelange 460 gram heroïne in een wagen mer Franse nummerplaat. De drugs zaten verstopt in een verborgen ruimte onder het stuur.

De douane controleerde ook post in het postsorteercentrum Antwerpen X. Er werden 56 verdachte enveloppen onderschept, waarbij onder meer cannabis (130 gram), cannabiszaden, amfetamines, XTC en MDMA werd gevonden. In het Franse Rijsel vond de politie meer dan zeven kilogram heroïne in een Nederlandse wagen.