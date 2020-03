Internationaal treinverkeer van en naar België serieus verstoord Belga

20 maart 2020

16u45 0 Het internationale treinverkeer van en naar België is fors verstoord door de maatregelen die genomen zijn tegen de verspreiding van het coronavirus. Zo zullen er vanaf zaterdag geen TGV's meer rijden tussen Brussel en Frankrijk.

De voorlopig laatste TGV-hogesnelheidstrein vertrok vrijdagvoormiddag vanuit Brussel-Zuid richting de Franse stad Lyon. De opschorting is voor onbepaalde duur.

Ook de dienstregeling van de IC-treinen van en naar Noord-Frankrijk is sterk verstoord. Tussen Kortrijk en Rijsel rijdt nog tachtig procent van de treinen, maar tussen Doornik en Rijsel is dat maar dertig procent. Tussen Bergen en Aulnoye en tussen Namen en Maubeuge rijden er geen treinen.

De ICE-treinen tussen Duitsland en België worden beperkt tot drie treinen per dag. Op zondag zullen het er twee zijn. Die verzekeren de verbinding Brussel-Frankfurt.

De nachttreinen van de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB blijven rijden, maar alleen nog tussen Brussel en Wenen (en niet meer naar Innsbruck).

De Benelux-trein (IC Nederland) rijdt vanaf vrijdag alleen nog tussen Antwerpen en Rotterdam (met stops in Noorderkempen en Breda), één keer per uur. Wie verder wil reizen naar Brussel of Amsterdam, moet respectievelijk in Antwerpen en Rotterdam overstappen.

Ook aanbod Thalys en Eurostar fors verminderd

Eerder was al bekendgemaakt dat vanaf zaterdag slechts vijftien procent van de Thalys-treinen nog zal rijden. Zo past de vervoersmaatschappij zich, volgens woordvoerder Mattias Baertsoen, aan het aantal reservaties en aan de maatregelen van de regering aan.

Ook Eurostar verminderde het aanbod fors. “De situatie wordt van dag tot dag bekeken”, aldus woordvoerster Stefanie Van Mierlo. Voorlopig rijden er dagelijks nog twee treinen van Brussel en Londen (en dus ook twee terug) en drie treinen van Parijs naar Londen (en dus ook drie terug).