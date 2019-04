Internationaal geseinde man gevat tijdens controleactie van De Lijn in Antwerpen

15 april 2019

Bron: Belga

In Antwerpen zijn gisteren twee geseinde personen gevat tijdens een controleactie van vervoersmaatschappij De Lijn in het premetrostation in de Handelstraat. Dat zegt de lokale politie.