Intern onderzoek naar lek over politieactie Maximiliaanpark: "Onaanvaardbaar" JC

22 januari 2018

20u58

Bron: VRT 0 De politie is een intern onderzoek gestart om te achterhalen wie de informatie over een geplande politieactie, gisteravond in het Maximiliaanpark, gelekt heeft. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vanavond gezegd in Terzake.

De politie zou gisteravond een grootschalige actie doen in het Brusselse Maximiliaanpark en de wijk rond het Noordstation, om illegale migranten op te pakken. Maar 'bronnen binnen politie en overheidsdiensten' zouden gelekt hebben dat er een actie op til was, waardoor de mensenrechtenorganisaties actief in het park de migranten nog snel konden onderbrengen bij mensen thuis.

Jambon noemt het lek "onaanvaardbaar". "Ook politiemensen zijn gebonden aan het beroepsgeheim", stelt hij. "Het kan niet dat acties op voorhand publiek worden gemaakt."

Ongeveer tweeduizend mensen protesteerden gisteravond aan het Maximiliaanpark tegen de geplande politieactie tegen vluchtelingen in Brussel-Noord en tegen het migratiebeleid van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) in het algemeen. De politie kwam daar uiteindelijk niet opdagen, maar verplaatste de actie naar stations en treinen in de buurt.

Politiegeweld

Jambon blijft het beleid van Francken verdedigen. "Deze mensen, die manifest weigeren om asiel aan te vragen, kiezen ervoor in de illegaliteit te gaan", klinkt het. "Dan moet de overheid optreden. Daar is geen weg naast."



Ngo's roepen echter op tot een humaner beleid. "Wat is er humaner dan de mensen inlichten dat dit geen perspectief heeft?", reageert Jambon. "Het is toch onze opdracht om die mensen goed in te lichten."



Vorige week nog klaagde de ngo Dokters van de Wereld het politiegeweld in het Maximiliaanpark aan. Jambon bevestigt in Terzake dat er klachten zijn ingediend en dat onderzocht wordt of sommige politiemensen hun boekje te buiten zijn gegaan. "Als dat zo is, zullen ze bestraft worden. Het is niet toegelaten dat de politie agressief optreedt wanneer daar geen aanleiding toe is."

