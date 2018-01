Interesse in een job als diplomaat?

Buitenlandse Zaken werft er 30 aan kv

18u48

Bron: Belga 0 Photo News Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders Buitenlandse Zaken start een selectieprocedure voor de aanwering van dertig diplomaten. Aan het einde van de procedure zullen vijftien Nederlandstaligen en evenveel Franstaligen in dienst worden genomen voor een buitenlandse carrière.

"De diplomatieke carrière biedt een afwisselende en verrijkende loopbaan in dienst van de overheid. En de mogelijkheid om in het buitenland te werken en nieuwe culturen te ontdekken. Aan het examen kunnen mensen met de meest diverse achtergrond deelnemen om de Belgische belangen en waarden over de hele wereld te helpen verdedigen", stelt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in een persbericht.

De selectieprocedure voor 'ambtenaren van de zogenaamde buitenlandse carrière' wordt georganiseerd door Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Kandidaten hebben tot 2 februari tijd om hun interesse kenbaar te maken, zo meldt Selor. Buitenlandse Zaken wijst erop dat het departement een actief diversiteitsbeleid voert en waakt over de gelijkheid van kansen tijdens de selecties van nieuwe medewerkers.

België heeft een netwerk van 117 ambassades, consulaten en permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties. De ambtenaren van de buitenlandse carrière wisselen in principe een baan bij het hoofdbestuur van Buitenlandse Zaken in Brussel af met twee opeenvolgende posten in het buitenland. Ze worden ingezet in de drie bevoegdheidsdomeinen van de FOD Buitenlandse Zaken: de diplomatie, de consulaire dienstverlening en de ontwikkelingssamenwerking.