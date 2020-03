Intensivist UZ Leuven: “Plots heel wat minder beroertes, daar hebben we geen verklaring voor” SVM

23 maart 2020

20u59

Bron: VTM Nieuws 0 De coronacrisis brengt een opvallend neveneffect met zich mee. Volgens Geert Meyfroidt, intensivist van UZ Leuven, zijn er momenteel een pak minder beroertes. “En daar hebben we geen verklaring voor”, klinkt het.

In het hospitaal van Meyfroidt liggen momenteel vijftien patiënten op intensieve zorg, de meesten moeten beademd worden. “Zowat vijftig anderen liggen op de afdeling die speciaal voor deze noodtoestand gebouwd werd. Alle Belgische ziekenhuizen hebben zich uitstekend voorbereid, we zijn klaar om een grote storm op te vangen.”

Voor het personeel zijn het ondankbare omstandigheden om in te werken. “De pakken die ze moeten dragen, zijn bijzonder warm. En de rest van het beschermingsmateriaal is ook geen lachertje.”

Gelukkig blijven de vreselijke beelden uit Italië ons voorlopig bespaard. “Ik ken dat ziekenhuis goed en heb met een arts gebeld die daar werkt”, legt Meyfroidt uit. “Therapieën die normaal enkel op intensive care toegepast worden, gebeuren daar nu op een gewone afdeling.”

“Die helm die je op de beelden ziet, is een systeem waarbij zuurstof onder druk gegeven kan worden. Het is eigenlijk een soort dikke plastic zak die afgesloten is. Wij gebruiken dat niet zo graag omdat het voor patiënten heel oncomfortabel is. Het is heel warm en vochtig, met fluitende lucht in je oren.”

In Spanje liggen zieke patiënten dan weer gewoon op de grond. “Voorbereiding is de kern van de zaak. Volgens mij zijn we klaar om niet in dat soort situaties terecht te komen”, luidt zijn commentaar.

Maar als er zoveel ruimte vrijgemaakt wordt voor coronazieken, waar zijn al die andere patiënten dan gebleven? “Een deel is te verklaren omdat we andere activiteiten afgebouwd hebben. Een hartoperatie kan bijvoorbeeld een maand uitgesteld worden, maar veel langer hoeft dat ook niet te duren.”

“Met een beetje rugpijn kan je ook nog thuisblijven, maar we zien nu ook een pak minder patiënten met beroertes of een acuut hartinfarct. Daar hebben we geen verklaring voor. Die kwestie zullen we -van zodra deze situatie achter de rug is- eens goed moeten onderzoeken.”

In Frankrijk zijn intussen drie dokters overleden door het coronavirus, in Luik is het hoofd intensieve verzorging van het CHC-ziekenhuis besmet geraakt. “We mogen verwachten dat in de komende weken 15 à 20 procent van onze mensen besmet zal raken”, stelt Meyfroidt. “Gelukkig zijn ze meestal nog jong, ze zitten dus niet in de risicocategorie om heel ernstig ziek te worden. Maar die schrik zit er bij sommigen wel degelijk in.”

