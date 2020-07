Intensivist Meyfroidt: "Tekort aan beschermingsmateriaal stond afscheid bij overlijden in de weg" SVM

03 juli 2020

14u47

Bron: Belga 12 Het tekort aan beschermingsmateriaal stond vaak een uitgebreid afscheid bij het overlijden van een patiënt in de weg. Dat zei intensivist Geert Meyfroidt vandaag in het Vlaams Parlement.



Meyfroidt getuigde in de commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid. "Afscheid is iets waar we normaal heel bewust veel tijd voor nemen", zei de professor. Dat was tijdens de coronacrisis niet mogelijk. "We hebben de families wel elke dag opgebeld omdat er geen bezoek toegelaten was, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde", aldus Meyfroidt.

Bij het nakende overlijden van een patiënt werd er wel een bezoekmoment georganiseerd, maar dat was kort en ook laat. "Normaal is dat iets waar je als familie naartoe werkt", zei Meyfroidt. "Een stuk van het probleem was het tekort aan beschermingsmiddelen. Als we daar een overdaad van zouden hebben gehad, hadden we daar liberaler in kunnen zijn. Ik hoop dat dat ook kan vanaf nu."

Sterftecijfers

Meyfroidt gaf ook voor het eerst de mortaliteitscijfers van het UZ Leuven. Het ziekenhuis verzorgde 493 patiënten met Covid-19. Daarvan zijn er 61 overleden. Die sterftecijfers zijn in internationale context indrukwekkend laag, gaf de professor aan.

"En ik ben er zeker van dat wij niet het enige ziekenhuis in België zijn dat zo'n mooie cijfers kan voorleggen. Dat toont toch ook dat ons gezondheidssysteem sterktes heeft die we zeker moeten behouden."

Om een mogelijke tweede golf de baas te kunnen, moet er tijdens de zomer veel aandacht gaan naar opleiding. "Al de rest is lange termijn”, oordeelt Meyfroidt.

