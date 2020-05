Intensivist Meyfroidt: “Bij een tweede coronagolf zullen we het beter doen” SVM

20 mei 2020

17u15

Bron: Belga 8 “Bij een tweede golf van het coronavirus zullen we het beter doen.” Dat zegt Geert Meyfroidt als voorzitter van de Belgische vereniging voor Intensieve Geneeskunde. Volgens de intensivist komt er niet per se een nieuwe coronapiek. Maar als die situatie zich toch zou voordoen, zijn de ziekenhuizen er volgens hem beter klaar voor.

Volgens Meyfroidt hebben ziekenhuizen enorm veel bijgeleerd sinds de eerste coronapiek. Door de versoepeling van de maatregelen wordt vaak gevreesd dat zo'n tweede piek niet veraf is. Maar volgens Meyfroidt is zo'n tweede coronagolf niet zeker. Toch blijven de ziekenhuizen zich waakzaam opstellen.

Indien er toch een tweede piek komt, zijn ziekenhuizen nog steeds klaar om op te schalen. Er wordt volgens Meyfroidt zowel op de intensieve zorgen als op de gewone hospitalisatieafdelingen voldoende capaciteit vrijgehouden. Er is ook een plan om snel te kunnen opschalen.

De voorzitter wijst er wel op dat de implicaties van de versoepeling nog steeds gemonitord moeten worden. "Het is belangrijker dat we in het oog houden hoeveel nieuwe opnames er zijn in totaal, niet het absolute aantal op intensieve zorgen", verduidelijkt Meyfroidt. "Op intensieve zorgen liggen vooral patiënten uit de eerste coronagolf, die scheppen geen beeld over het aantal nieuwe hospitalisaties.”

