Intensivist Geert Meyfroidt over heropstart normale activiteiten in ziekenhuizen gecombineerd met versoepelingen: "Uitdaging is nu nog groter"

06 mei 2020

20u59

Bron: Belga 0 De Belgische ziekenhuizen hebben de corona-epidemie al goed opgevangen, maar staan nu voor een nog grotere uitdaging. Dat stelt de voorzitter van de Belgische vereniging voor Intensieve Geneeskunde Geert Meyfroidt woensdag. De diensten intensieve zorg moeten niet alleen bedden vrijhouden voor COVID-patiënten maar ook voor andere patiënten nu de normale activiteiten worden heropgestart.

Volgens Meyfroidt zijn de resultaten in de strijd tegen COVID-19 in ons land goed, "maar we blijven waakzaam". "De overheid heeft ons gevraagd om capaciteit te blijven reserveren voor kleine en hopelijk geen grote uitbraken", verklaart hij.

Het is afwachten hoe de bevolking omgaat met de versoepelingen Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische vereniging voor Intensieve Geneeskunde

Capaciteit

De bedoeling is dat ziekenhuizen heel snel de capaciteit op zowel intensieve zorgen als op andere corona-afdelingen moeten kunnen uitbreiden als dat nodig is. "Die mogelijkheid is er. Wij zijn er klaar voor", verklaart Meyfroidt. "Maar het is afwachten hoe de bevolking omgaat met de versoepelingen.”



Daarnaast starten de ziekenhuizen de normale activiteiten opnieuw op. Die zijn een hele tijd stilgelegd maar sommige ingrepen kunnen niet langer uitgesteld worden, stelt de arts. Zo komen patiënten die geopereerd worden aan bijvoorbeeld het hart of de longen na de operatie op de intensieve zorgen terecht.

Inhalen

"Het is een uitdaging om opnieuw capaciteit te voorzien om dat toe te laten", aldus Meyfroidt. De ziekenhuizen zullen bovendien ook wat operaties en behandelingen die stilgelegd zijn moeten inhalen, wat extra werk met zich meebrengt.

