Intensivist Geert Meyfroidt: "Intensieve diensten in ziekenhuizen beter voorbereid op nieuwe coronagolf” KVDS

29 juli 2020

16u48

Bron: Belga 2 De ziekenhuizen in ons land en meer bepaald de intensieve diensten zijn op dit moment beter voorbereid op de opvang van coronapatiënten dan tijdens de eerste coronagolf in de maanden maart en april. Dat meldt Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische vereniging voor Intensieve Geneeskunde en zelf intensivist in het UZ Leuven.

Uit cijfers die het onderzoekscentrum Sciensano woensdag bekendmaakte blijkt dat er in de ziekenhuizen in ons land momenteel 232 Covid-19-patiënten liggen, van wie 49 op intensieve zorgen. De voorbije week werden dagelijks gemiddeld 23 nieuwe patiënten opgenomen die besmet waren. Dat is nagenoeg een verdubbeling in vergelijking met de week daarvoor.

Erg rustig

"Over het algemeen is het nog erg rustig in de ziekenhuizen. Enkel in Antwerpen en in mindere mate in Brussel en West-Vlaanderen is het iets drukker. Ook op intensieve zorgen blijft het rustig want de overgrote meerderheid van de opnames zijn gewone hospitalisaties. We hadden gehoopt dat we pas na de vakantie naar een nieuwe piek zouden evolueren, maar de situatie is momenteel nog totaal niet te vergelijken met deze in maart en april", aldus Meyfroidt. In het UZ Leuven bijvoorbeeld blijft het aantal opgenomen patiënten al een hele tijd schommelen rond het getal van vijf, waarvan er momenteel twee op intensieve zorgen liggen.

In vergelijking met maart en april is - mede door de opgedane ervaring - de organisatie van de opvang in de ziekenhuizen volgens Meyfroidt verbeterd. "Overal zijn er plannen uitgetekend en wordt de situatie zowel intern als van hogerhand gemonitord. Zo werd de organisatie van de zorg en van het management van de patiënten aangepast. Het personeel dat ingeschakeld wordt in deze zorg, is nu bovendien beter opgeleid en de problemen die zich toen stelden door de schaarste aan materiaal, zijn weggewerkt. Patiënten hoeven zich geen zorgen te maken", aldus Meyfroidt.

